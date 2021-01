Giocavano a tombola nonostante le norme anti-covid | multate 10 persone nel napoletano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei – Torre Annunziata (Na) – I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni di Pompei e Torre Annunziata. Sono 74 lecontrollate durante diversi posti di controllo effettuati nel territorio dei due comuni. Sono 3 le contravvenzioni al codice della strada elevate. Nell’ambito dei controlli sul rispetto delle, 10, non conviventi, sono statedopo essere state sorprese in un’abitazione a giocare a. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

