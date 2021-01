Gazzetta_it : #Juve-#Scamacca, quasi fatta: operazione da 20-25 milioni, arriverà a Torino subito - La Borsa di Pedullà - zazoomblog : Genoa fatta per Onguene: accordo raggiunto con il Salisburgo - #Genoa #fatta #Onguene: #accordo - pianetagenoa : Sky Sport: fatta per Onguene al Genoa - - Zettergol : RT @DiMarzio: #Genoa, è fatta per Onguene: nelle prossime ore è atteso in città per visite e firma - DiMarzio : #Genoa, è fatta per Onguene: nelle prossime ore è atteso in città per visite e firma -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa fatta

GianlucaDiMarzio.com

Such is the level of his performances the Serie A club are preparing to speak to Los Blancos over extending his stay in Italy, either on a permanent deal or another loan to cover the 2021-22 season.“Ho avuto paura. Ma quello che mi ha ferito davvero è che nessuno, tra i tanti che si sono avvicinati per fare video e foto dell'incidente, si sia preoccupato di come stavo io».