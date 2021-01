Emma Marrone confessione toccante: “Mi manca essere amata” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Emma Marrone confessa i timori di rimanere single a vita. Dopo due anni senza un compagno rivela che le manca sentirsi amata. I fan si commuovono ascoltando queste parole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real brown) Sentirsi amata. E’ questo il desiderio di Emma Marrone. La famosissima cantante L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 13 gennaio 2021)confessa i timori di rimanere single a vita. Dopo due anni senza un compagno rivela che lesentirsi. I fan si commuovono ascoltando queste parole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real brown) Sentirsi. E’ questo il desiderio di. La famosissima cantante L'articolo proviene da YesLife.it.

IOdonna : Emma e Alessandra Amoroso finalmente insieme per “Pezzo di cuore”: in radio da venerdì - trash_italiano : Emma Marrone invia la posta a Rudy Zerbi. #cepostaperte - RadioR101 : #R101News: il duetto #EmmaMarrone #AlessandraAmoroso in arrivo il 15 gennaio?? - Mimimia73198936 : Niente..ascolto ' Sarò libera' di Emma Marrone e penso a loro @GrandeFratello provvedi su #PRELEMI - dangelo_fran : Quanto ci piace l'amicizia tra @MarroneEmma e @AmorosoOF (e pure il nuovo singolo #Pezzodicuore)! @Elle_Italia… -