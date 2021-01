Crisi di governo, Conte a colloquio con Mattarella al Quirinale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al centro del colloquio, secondo quanto si apprende, il punto sulla situazione politica. Intanto a meno di due ore dall'inizio della conferenza stampa di Matteo Renzi, prevista alla Camera per le 17.30, le diplomazie dei partiti sono ancora al lavoro per cercare una soluzione in extremis.A sollecitare la ripresa del dialogo, questa mattina, è stato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che nel giudicare un "ottimo risultato di tutti il via libera alla bozza del Recovery Plan" chiedeva di "riprendere il dialogo, il confronto nella maggioranza, per trovare una soluzione alla Crisi". E secondo fonti parlamentari di diversi partiti, il filo del dialogo non si è ancora spezzato, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, è stato ricevuto aldal presidente della Repubblica, Sergio. Al centro del, secondo quanto si apprende, il punto sulla situazione politica. Intanto a meno di due ore dall'inizio della conferenza stampa di Matteo Renzi, prevista alla Camera per le 17.30, le diplomazie dei partiti sono ancora al lavoro per cercare una soluzione in extremis.A sollecitare la ripresa del dialogo, questa mattina, è stato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che nel giudicare un "ottimo risultato di tutti il via libera alla bozza del Recovery Plan" chiedeva di "riprendere il dialogo, il confronto nella maggioranza, per trovare una soluzione alla". E secondo fonti parlamentari di diversi partiti, il filo del dialogo non si è ancora spezzato, ...

