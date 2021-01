Modalità Zombie di CoD Black Ops Cold War gratis: settimana di fuoco per Call of Duty (Di martedì 12 gennaio 2021) Si chiama CoD Black Ops Cold War l’ultimo feticcio di tutti gli appassionati della longevissima serie sparacchina di Call of Duty, così come di quelli che si professano fan del genere FPS più in generale. Il publisher Activision e gli sviluppatori di Treyarch hanno infatti dato vita ad una nuova incarnazione del franchise che fa della Guerra Fredda tra Stati Uniti e ex Unione Sovietica la sua ambientazione, pennellando una guerra moderna capace di intrattenere e far riflettere su un po’ tutte le piattaforme in commercio. Il titolo è stato particolarmente apprezzato da pubblico e critica, che ne hanno voluto premiare non solo l’inevitabile integrazione con la Battaglia Reale gratuita di Call of Duty Warzone – per il momento alla Stagione 1 -, ma anche e soprattutto una campagna ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Si chiama CoDOpsWar l’ultimo feticcio di tutti gli appassionati della longevissima serie sparacchina diof, così come di quelli che si professano fan del genere FPS più in generale. Il publisher Activision e gli sviluppatori di Treyarch hanno infatti dato vita ad una nuova incarnazione del franchise che fa della Guerra Fredda tra Stati Uniti e ex Unione Sovietica la sua ambientazione, pennellando una guerra moderna capace di intrattenere e far riflettere su un po’ tutte le piattaforme in commercio. Il titolo è stato particolarmente apprezzato da pubblico e critica, che ne hanno voluto premiare non solo l’inevitabile integrazione con la Battaglia Reale gratuita diofWarzone – per il momento alla Stagione 1 -, ma anche e soprattutto una campagna ...

Multiplayerit : Call of Duty: Black Ops Cold War, prova gratis per la modalità Zombie - generacomplotti : RT @ramses09975976: @jumpedsword @nicmad84 - GamingToday4 : Call of Duty: Black Ops Cold War, prova gratis per la modalità Zombie - ramses09975976 : @jumpedsword @nicmad84 - sunloverhaz : oggi modalità zombie, non riesco a tenere gli occhi aperti figuriamoci cosa sto capendo di procedura penale -

Ultime Notizie dalla rete : Modalità Zombie Crisi profonda e Borse esuberanti, Fed e Bce esaltano i mercati (ma non è un bene) Corriere della Sera