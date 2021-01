GF Vip | sta sbocciando l’amore tra due ex concorrenti? Lo scoop a Mattino 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ci sarebbe un flirt in corso tra due ex gieffini: gli indizi e le ipotesi degli ospiti di5 sulloNella puntata di oggi martedì 12 gennaio di5, programma condotto da Federica Panicucci, sono arrivati nuovi e bollenti. A rivelarli, è stato il paparazzo Andrea Franco Alajmo in collegamento dallo studio Mediaset. Incalzato dalla padrona di casa, il paparazzo ha lanciato una piccola chicca riguardo due ex gieffini che si sono innamorati fuori dalla casa. Chi potrebbero essere? Stando alle diverse ipotesi, potrebbero essere Guenda Goria e Fulvio Abbate, ma i nomi sono stati puntualmente smentiti da Alajmo. “E’ più assurda di così!” ha poi aggiunto il paparazzo lanciando un altro indizio sulla coppia. “Se è assurdo, secondo me, Filippo con Guenda” ha ipotizzato la soubrette Arianna David. ...