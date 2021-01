Conte a Renzi: insieme ora o mai più (Di martedì 12 gennaio 2021) Ora o mai più. È il messaggio che la Presidenza del Consiglio fa trapelare per Matteo Renzi, che minaccia il ritiro della delegazione dal Governo dopo il Consiglio dei ministri di stasera sul Recovery Plan. “Se il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, si assumerà la responsabilità di una crisi di Governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Italia Viva” trapela da Palazzo Chigi. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Ora o mai più. È il messaggio che la Presidenza del Consiglio fa trapelare per Matteo, che minaccia il ritiro della delegazione dal Governo dopo il Consiglio dei ministri di stasera sul Recovery Plan. “Se il leader di Italia Viva, Matteo, si assumerà la responsabilità di una crisi di Governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppesarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Italia Viva” trapela da Palazzo Chigi.

