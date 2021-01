Miura | 54 anni e non sentirli | altro rinnovo con lo Yokohama

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Infinito Kazu. L'attaccante giapponese ha nuovamente rinnovato il suo contratto con lo. Il numero 11 è stato annunciato quest'oggi 11 gennaio, alle ore 11.11 (orario giapponese). Tutto perfetto e puntale per colui che è a tutti gli effetti una leggenda del calcio nipponico. Primo giocatore del Paese del Sol Levante a giocare in Italia - al Genoa lo ricordano per la stagione 1994-95 - ancora protagonista per un'altra annata.La J1 League 2021 avrà inizio il 27 febbraio esattamente il giorno dopo il 54esimo compleanno di, già diventato, lo scorso settembre, il più anziano giocatore ad essere mai sceso in campo in un campionato di massima divisione nazionale. Per lui sarà la stagione numero 36 tra i professionisti, la numero 17 con la maglia delloFC.