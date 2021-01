Song Exploder: una puntata con i R.E.M. (Di domenica 10 gennaio 2021) In un recente episodio di Song Exploder, la serie in onda su Netflix, si è parlato di una canzone dei R.E.M.: “Losing My Religion”. Nel corso dell’episodio in questione, analizzando il testo della canzone ed esaminando gli antefatti, è venuta fuori una storia interessante. Vediamo come è nata la canzone ed il suo significato. Cos’è Song Exploder? Song Exploder è un podcast musicale creato da Hrishikesh Hirway. Hirway ospita musicisti che parlano del processo creativo alla base di una singola canzone. Ogni episodio inizia con una presentazione del musicista e della canzone, e prosegue con una chiacchierata sul processo creativo utilizzato nella creazione della canzone. La discussione è intervallata da brevi clip di tracce isolate (la chitarra o la batteria ad esempio), utili ad ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 10 gennaio 2021) In un recente episodio di, la serie in onda su Netflix, si è parlato di una canzone dei R.E.M.: “Losing My Religion”. Nel corso dell’episodio in questione, analizzando il testo della canzone ed esaminando gli antefatti, è venuta fuori una storia interessante. Vediamo come è nata la canzone ed il suo significato. Cos’èè un podcast musicale creato da Hrishikesh Hirway. Hirway ospita musicisti che parlano del processo creativo alla base di una singola canzone. Ogni episodio inizia con una presentazione del musicista e della canzone, e prosegue con una chiacchierata sul processo creativo utilizzato nella creazione della canzone. La discussione è intervallata da brevi clip di tracce isolate (la chitarra o la batteria ad esempio), utili ad ...

salvovent : @gianlucageorge @TvTalk_Rai Se ti piace la musica ti consiglio 'Song Exploder', docuserie che svela i segreti tecni… - FoolWhiteRabbit : @julesisblue @dimikrokosmos A proposito di questo vi consiglio, se non l'avete già vista, la serie Song Exploder su… - RollingStoneita : Pezzi fatti a pezzi. Serie come 'Song Exploder' sono magnifiche, ma trasformare un piccolo miracolo di creatività i… - Star__is : Che bello l'episodio di Song exploder sul featuring di Alicia Keys, Sampha è veramente una persona e un artista prezioso???? - Star__is : L'episodio di song exploder su When you were young dei the killers invece comincia con un pick up in mezzo ai canyo… -

Ultime Notizie dalla rete : Song Exploder Song Exploder, su Netflix in streaming da oggi Movieplayer.it Song Exploder: una puntata con i R.E.M.

In un recente episodio di Song Exploder, la serie in onda su Netflix, si è parlato di una canzone dei R.E.M.: “Losing My Religion”. Nel corso dell’episodio in questione, analizzando il testo della ...

Siamo sicuri che dissezionare le canzoni sia una buona idea?

Pezzi fatti a pezzi. Serie come 'Song Exploder' sono magnifiche, ma trasformare un piccolo miracolo di creatività in un corpo morto da sottoporre ad autopsia può togliere qualcosa all'ascolto della mu ...

In un recente episodio di Song Exploder, la serie in onda su Netflix, si è parlato di una canzone dei R.E.M.: “Losing My Religion”. Nel corso dell’episodio in questione, analizzando il testo della ...Pezzi fatti a pezzi. Serie come 'Song Exploder' sono magnifiche, ma trasformare un piccolo miracolo di creatività in un corpo morto da sottoporre ad autopsia può togliere qualcosa all'ascolto della mu ...