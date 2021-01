Parma-Lazio | programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 10 gennaio 2021) Ile isu Skydi, match valido per la diciassettesima giornata di. Allo stadio Tardini è tutto pronto per il match che mette di fronte i ducali e biancocelesti, due squadre al di sotto delle aspettative fin qui. I padroni di casa hanno cambiato allenatore e proveranno a tornare alla vittoria. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 10 gennaio.sarà visibile in diretta su SkyA con la telecronaca di Federico Zancan e Luca Pellegrini.Face.