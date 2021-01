Highlights e gol Vibonese Bisceglie 1-1: Serie C 2020/2021 (VIDEO) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella diciottesima giornata del campionato di Serie C 2020/2021 si affrontanoVibonese-Bisceglie. La prima partita si conclude con un pareggio per 1-1 grazie alle reti di Plescia e Mansour. Il Bisceglie sfiora il vantaggio al settimo minuto con Mansour, ma si trova sotto 1-0 al 12? quando Plescia, imbeccato da Berardi porta avanti i suoi. al 17? però arriva l’incornata vincente di Mohamed Mansour imbeccato da un bel cross di Musso dalla destra, che rimette in parità la partita. Al 36? Russo salva gli ospiti ipnotizzando Berardi e negandogli la rete del 2-1. Nella ripresa ancora Berardi vicinissimo al vantaggio con una conclusione al 61? che finisce larga di pochissimo. Al 77? Bisceglie vicinissimo al vantaggio con la traversa colpita da Rocco con un tiro leggermente ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella diciottesima giornata del campionato disi affrontano. La prima partita si conclude con un pareggio per 1-1 grazie alle reti di Plescia e Mansour. Ilsfiora il vantaggio al settimo minuto con Mansour, ma si trova sotto 1-0 al 12? quando Plescia, imbeccato da Berardi porta avanti i suoi. al 17? però arriva l’incornata vincente di Mohamed Mansour imbeccato da un bel cross di Musso dalla destra, che rimette in parità la partita. Al 36? Russo salva gli ospiti ipnotizzando Berardi e negandogli la rete del 2-1. Nella ripresa ancora Berardi vicinissimo al vantaggio con una conclusione al 61? che finisce larga di pochissimo. Al 77?vicinissimo al vantaggio con la traversa colpita da Rocco con un tiro leggermente ...

