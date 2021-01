Zenga, il figlio torna a parlare: “Avevo una paura, ora mi assumo la responsabilità” (Di sabato 9 gennaio 2021) “Mi prendo la responsabilità di quanto detto. Sapevo anche che facendo questa esperienza lo avrei coinvolto indirettamente. Penso che lo chiameranno i giornalisti. Se mio papà ha Instagram? Sì ma non ci seguiamo. E’ in linea con il rapporto”. torna a parlare nel corso della trasmissione Grande Fratello Vip il figlio di Walter Zenga, Andrea, che continua a svelare dei dettagli circa il rapporto burrascoso col padre ex portiere e allenatore: “La mia paura era che si parlasse solo ed esclusivamente di questo. Normale, adesso mi prendo le conseguenze. Lo Avevo messo in conto prima di entrare. Si vedrà fuori. Una reazione diversa da quella che mi aspetto? Non credo. Speriamo che qui venga mamma”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) “Mi prendo ladi quanto detto. Sapevo anche che facendo questa esperienza lo avrei coinvolto indirettamente. Penso che lo chiameranno i giornalisti. Se mio papà ha Instagram? Sì ma non ci seguiamo. E’ in linea con il rapporto”.nel corso della trasmissione Grande Fratello Vip ildi Walter, Andrea, che continua a svelare dei dettagli circa il rapporto burrascoso col padre ex portiere e allenatore: “La miaera che si parlasse solo ed esclusivamente di questo. Normale, adesso mi prendo le conseguenze. Lomesso in conto prima di entrare. Si vedrà fuori. Una reazione diversa da quella che mi aspetto? Non credo. Speriamo che qui venga mamma”. SportFace.

CouchPotato7 : Ancora con il discorso di Zenga che si preoccupa per essere 'figlio di..' (il calciatore) ma raga io veramente ero… - Lucy93_76 : RT @EmanueleGarbero: Zenga se non fosse il figlio di Zenga non sarebbe al #GFVIP, stessa cosa vale per Enock, Guenda, Oppini ecc...che poi… - TheUkraineYana : Raga però Zenga non può tutte le settimane ripetere e farsi ripetere che non è dentro perchè ''è il figlio di'' qua… - EmanueleGarbero : Zenga se non fosse il figlio di Zenga non sarebbe al #GFVIP, stessa cosa vale per Enock, Guenda, Oppini ecc...che p… - fcin1908it : Il figlio di Zenga: 'Io e mio papà non ci seguiamo su Instagram. Avevo paura che...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Zenga figlio Andrea Zenga, papà Walter e quel rapporto «burrascoso» padre figlio Vanity Fair Italia Zenga, il figlio torna a parlare: “Avevo una paura, ora mi assumo la responsabilità”

Walter Zenga, il figlio Andrea torna a parlare dal Grande Fratello Vip: "Avevo una paura, ora mi assumo la responsabilità" ...

Pierpaolo Pretelli vuole diventare di nuovo padre: “Un’emozione che…”

GF Vip, Pierpaolo Pretelli vuole un altro figlio: "Un'emozione che vorrei rivivere" Pierpaolo Pretelli uno dei protagonisti più chiacchierati della quinta ...

Walter Zenga, il figlio Andrea torna a parlare dal Grande Fratello Vip: "Avevo una paura, ora mi assumo la responsabilità" ...GF Vip, Pierpaolo Pretelli vuole un altro figlio: "Un'emozione che vorrei rivivere" Pierpaolo Pretelli uno dei protagonisti più chiacchierati della quinta ...