Un Boeing 737 è precipitato in mare in Indonesia: a bordo 62 persone: è caduto pochi minuti dopo il decollo da Giakarta

C'è la conferma del governo: il Boeing 737, sulla rotta Giakarta-Pontianak, è precipitato in mare pochi minuti dopo il decollo. Stando agli strumenti di misurazione, soltanto 4 minuti dopo essersi alzato in volo, l'aereo della compagnia Sriwijaya Air SJ con a bordo 62 persone è scomparso dai radar. Rottami del Boeing e resti umani sono stati ritrovati in mare, al largo di Giakarta. Subito dopo il fatto un testimone, un pescatore, aveva raccontato di aver visto un aereo cadere in picchiata in mare. Nel pomeriggio, con le ricerche che andavano avanti da ore, è arrivata la conferma del governo

