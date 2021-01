Grande Fratello Vip, urla della fan a Pierpaolo Pretelli: «Giulia Salemi fidanzata». È caos nella Casa (Di sabato 9 gennaio 2021) Scoppia il caos al Grande Fratello Vip a causa di una fan che urlando dall’esterno dalla Casa fa sapere a Pierpaolo Pretelli che Giulia Salemi è fidanzata e lo sta usando ai fini del gioco. Nel pomeriggio infatti i coinquilini in giardino hanno sentito una fan urlare dall’esterno: “Pierpaolo stai attento, Giulia è fidanzata con Alessio”. Giulia Salemi si è recata subito da Pierpaolo Pretelli per tranquillizzarlo: “Ma ci credi pure – ha spiegato al fidanzato – Non frequentavo nessuno. Prima avevo le mie cose, il lavoro a cui pensare, poi sono stata 20 giorni in quarantena. Ma ci puoi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 9 gennaio 2021) Scoppia ilalVip a causa di una fan chendo dall’esterno dallafa sapere achee lo sta usando ai fini del gioco. Nel pomeriggio infatti i coinquilini in giardino hanno sentito una fanre dall’esterno: “stai attento,con Alessio”.si è recata subito daper tranquillizzarlo: “Ma ci credi pure – ha spiegato al fidanzato – Non frequentavo nessuno. Prima avevo le mie cose, il lavoro a cui pensare, poi sono stata 20 giorni in quarantena. Ma ci puoi ...

CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - mbartolotta63 : @vanabeau @macampoansa @CucchiRiccardo Sai com'è. Con tutte le cazzate dette in questi anni da Renzi, quasi quasi m… - Beryl08999213 : Il sogno di DAYANE potrebbe anche significare un’ipotetica partecipazione sua, di Rosalinda e Giulia a un’altra edi… -