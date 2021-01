Conferenza stampa Inzaghi | «Siamo in ritardo | con il Parma è molto difficile»

DaniloToninelli : Imbarazzante #Fontana! In due minuti di conferenza stampa viene a dire a noi lombardi che Letizia Moratti è il nuov… - acmilan : Segui LIVE sulla nostra App la conferenza stampa di Mister Pioli alla vigilia di #MilanTorino ??? ??… - SkyTG24 : Rt torna sopra 1 dopo 6 settimane: la conferenza stampa dell'#Iss - TuttoFanta : ?? #LAZIO, conferenza stampa: ?'#Caicedo l'ho visto molto bene'. ?'#LuizFelipe ha un problema alla caviglia'. ?'Il m… - Solo_La_Lazio : ?? La conferenza stampa di #inzaghi ??? 'Non siamo al top. Domani partita-trappola' ?? Le parole del mister alla vig… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Ufficio Stampa

FORMELLO - Parola d'ordine: continuità. Simone Inzaghi parlerà alle 13.15 in sala stampa per presentare la trasferta di Parma. L'impegno in campionato, la voglia di centrare un'altra vittoria, il ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Alla vigilia del match di Serie A Parma-Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato in Conferenza Stampa: “Sapp ...