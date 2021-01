Pieces of Woman, un lutto tremendo: la morte di un figlio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pieces of Woman racconta un lutto tremendo come può essere la morte di un bambino. Il film sta raccogliendo un grandissimo consenso dopo la sua uscita ieri su Netflix. L’opera è stata diretta nel 2020 da Kornel Mundruczko, il regista ungherese si confronta per la prima volta col cinema americano. Il film fu presentato alla Leggi su youmovies (Di venerdì 8 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ofracconta uncome può essere ladi un bambino. Il film sta raccogliendo un grandissimo consenso dopo la sua uscita ieri su Netflix. L’opera è stata diretta nel 2020 da Kornel Mundruczko, il regista ungherese si confronta per la prima volta col cinema americano. Il film fu presentato alla

hotstartPCR : I vostri commenti del tipo perché non pensiamo mai alla sofferenza e ai sentimenti degli uomini quando perdono un f… - spleendore : Vorrei tranquillizzare i miei vicini che no non sto guardando un porno ad alto volume ma semplicemente Pieces of a Woman - deboramartelli : RT @Internazionale: Nel bellissimo film del regista ungherese Kornél Mundruczó una grande Vanessa Kirby interpreta un personaggio femminile… - Noovyis : (Pieces of a Woman: Vanessa Kirby svela i segreti della realizzazione della scena iniziale) Playhitmusic - - zazoomblog : Pieces of a Woman: Vanessa Kirby svela i segreti della realizzazione della scena iniziale - #Pieces #Woman:… -