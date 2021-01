L'indice Rt sale a 1,02, la Sardegna è tra le regioni a rischio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il monitoraggio settimanale dell'Iss, con tutti i numeri, è stato già riportato da diversi siti nazionali, incluso il nostro giornale partner Quotidiano.net. Ecco, di seguito, la lista completa: ... Leggi su castedduonline (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il monitoraggio settimanale dell'Iss, con tutti i numeri, è stato già riportato da diversi siti nazionali, incluso il nostro giornale partner Quotidiano.net. Ecco, di seguito, la lista completa: ...

Ultime Notizie dalla rete : indice sale Giappone, sale il leading indicator ma scende l'indice coincidente Teleborsa Covid, report Iss: "Rt 1.03, epidemia peggiora e servono misure"

L'indice Rt in Italia torna sopra l'1 e sale a 1.03, l'epidemia di coronavirus peggiora e servono misure più severe per evitare un rapido aumento dei casi. E' il quadro delineato dalla bozza del monit ...

Covid. Da lunedì 5 regioni in fascia arancione. L'Rt torna sopra 1

Sono Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Dopo sei settimane l'indice di contagio nazionale torna a salire ...

