Bologna | Mihajlovic | “Non ho una squadra di picchiatori e gli arbitri devono capire i momenti”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Sinisatorna a parlare alla vigilia della trasferta in casa del Genoa, a pochi giorni di distanza dalla sfuriata su Ayroldi nel dopo partita di-Udinese. "Il pareggio con l'Udinese brucia ancora, anche perché il gol degli avversari è arrivato al secondo minuto di recupero, dopo un tempo in dieci. Ho parlato con i ragazzi e ho fatto i complimenti per alcune cose ma giocare in inferiorità non significa solo difendersi e dovevamo a giocare a calcio e non chiudersi. Non dovevamo perdere i nostri principi di gioco anche in dieci e questo non va bene per la mia. Aglichiedo uniformità, mercoledì mi sono arrabbiato con Ayroldi perché la gara prima ho avuto la fortuna o sfortuna di vedere l'arbitraggio di Orsato e ho visto quanto parla con i giocatori, come spiega le situazioni. C'è un abisso ...