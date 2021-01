Benevento, Foggia: «Faremo qualcosa sul mercato, Lapadula fondamentale» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, parla del mercato dei sanniti soprattutto in relazione all’attacco: ecco le sue parole Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato del mercato dei sanniti in un’intervista a Il Corriere dello Sport. Le parole sull’attacco. «Ci stiamo guardando intorno, qualcosa Faremo, ma dovranno essere giocatori funzionali al nostro progetto e alla predisposizione al lavoro. Quando dicono che Lapadula non fa gol, dimenticano di dire che è il nostro primo difensore, il primo che ti dà equilibrio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Pasquale, direttore sportivo del, parla deldei sanniti soprattutto in relazione all’attacco: ecco le sue parole Pasquale, direttore sportivo del, ha parlato deldei sanniti in un’intervista a Il Corriere dello Sport. Le parole sull’attacco. «Ci stiamo guardando intorno,, ma dovranno essere giocatori funzionali al nostro progetto e alla predisposizione al lavoro. Quando dicono chenon fa gol, dimenticano di dire che è il nostro primo difensore, il primo che ti dà equilibrio». Leggi su Calcionews24.com

