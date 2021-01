Le ricette mitiche degli anni ’80 | quando il cibo divenne food

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 gennaio 2021) «Nella cucina italiana degli anni ’80 per la prima volta si equipara il cibo industriale a quello contadino, creato da Madre Natura e dal buon Dio misericordioso dell’Italia cattolica. Abituati all’idea che il cibo fatto in casa fosse il vanto della cultura italica, in quel decennio nasce il primo patto tra industria e cucina casalinga: se ora in tv dominano i vari talent food e Masterchef, è anche merito di quegli anni».