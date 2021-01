Le Asl contano più del protocollo: così il Coni ha riscritto Juve-Napoli [DOCUMENTO] (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Napoli ha rispettato in modo assoluto il protocollo della Federcalcio non prendendo l'aereo per volare a Torino e giocare la partita poi diventata fantasma contro la Juventus, al centro di un'aspra battaglia giuridico sportiva terminata con la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di ordinare la disputa dell'incontro. Ha rispettato il protocollo "in assenza di mala fede" e dimostrata "l'infondatezza della tesi del cosiddetto dolo da preordinazione" sostenuta dalla Corte d'Appello che aveva motivato così lo 0-3 a tavolino con punto di penalizzazione, poi cancellati. Il DOCUMENTO del Collegio del Coni Decisione Collegio Garanzia Coni su Juventus-Napoli.pdf Sono contenute in un ... Leggi su panorama (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilha rispettato in modo assoluto ildella Federcalcio non prendendo l'aereo per volare a Torino e giocare la partita poi diventata fantasma contro lantus, al centro di un'aspra battaglia giuridico sportiva terminata con la decisione del Collegio di Garanzia deldi ordinare la disputa dell'incontro. Ha rispettato il"in assenza di mala fede" e dimostrata "l'infondatezza della tesi del cosiddetto dolo da preordinazione" sostenuta dalla Corte d'Appello che aveva motivatolo 0-3 a tavolino con punto di penalizzazione, poi cancellati. Ildel Collegio delDecisione Collegio Garanziasuntus-.pdf Sono contenute in un ...

MangaRobby : @BiNNu85 @Vince4world @Gianky3738 @realvarriale @juventusfc @Pirlo_official Le comunicazioni fra ASL e Napoli erano… - tackleduro : RT @duppli: Oggi la penso come allora: prima la salute. Ma per alcuni “amici” (colleghi ci restano male) quando l’ha detto la ASL di Napol… - duppli : Oggi la penso come allora: prima la salute. Ma per alcuni “amici” (colleghi ci restano male) quando l’ha detto la… - AppiaPolis : New post (ASL, PIANO VACCINALE COVID, I DIRITTI DEL MEDICO PRIVATO NON CONTANO E L’ORDINE? TACE…) has been publishe… - Francalidia4 : @sonostorie @PaoloCond Ora avete dato alla Asl possibilità di farlo se risulteranno domani altri positivi non ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Asl contano Le Asl contano più del protocollo: così il Coni ha riscritto Juve-Napoli [DOCUMENTO] Panorama Juve-Napoli, le motivazioni del Collegio di Garanzia: ‘Il Napoli applicò il protocollo, l’ASL territoriale aveva esclusiva competenza’

Il Collegio di Garanzia del Coni ha pubblicato le motivazioni della sentenza emessa lo scorso 22 dicembre sulla partita Juve-Napoli, che dovrà essere recuperata in data da destinarsi dopo la mancata d ...

Coni su Juve-Napoli: «Nessuna malafede: impedimento da Asl»

Juventus Napoli motivazioni Coni – Sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza afferente al ricorso presentato dal Napoli lo scorso 4 dicembre 2020 contro la FIGC, la Juventus, la Lega Na ...

Il Collegio di Garanzia del Coni ha pubblicato le motivazioni della sentenza emessa lo scorso 22 dicembre sulla partita Juve-Napoli, che dovrà essere recuperata in data da destinarsi dopo la mancata d ...Juventus Napoli motivazioni Coni – Sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza afferente al ricorso presentato dal Napoli lo scorso 4 dicembre 2020 contro la FIGC, la Juventus, la Lega Na ...