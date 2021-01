Sconcerti: Milan-Juve offre chiarezza sulla realtà di un’intera gestione della Juve (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sul Corriere della Sera Milan-Juventus vista da Mario Sconcerti. Definisce quella della squadra di Pioli una “normalità diversa”. “Il Milan ha stravolto il concetto di normalità, che è un concetto eterno, non discutibile. Ma il Milan segna 2 gol a partita senza avere un grande attaccante, Rebic e Leao sarebbero riserve nella Juve e nell’Inter, nella Roma, nel Napoli”. Nel Milan, scrive, c’è una chiarezza che non esiste nelle altre squadre. “C’è gioco e senso della compagnia. Pioli, quando trova una sintonia, diventa l’amico anziano, è facile volergli bene. Pensate a Pirlo, ad Andrea Agnelli, alla Ferrari, a Stellantis, a un cozzo di interessi che sono molti mondi, non ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sul CorriereSerantus vista da Mario. Definisce quellasquadra di Pioli una “normalità diversa”. “Ilha stravolto il concetto di normalità, che è un concetto eterno, non discutibile. Ma ilsegna 2 gol a partita senza avere un grande attaccante, Rebic e Leao sarebbero riserve nellae nell’Inter, nella Roma, nel Napoli”. Nel, scrive, c’è unache non esiste nelle altre squadre. “C’è gioco e sensocompagnia. Pioli, quando trova una sintonia, diventa l’amico anziano, è facile volergli bene. Pensate a Pirlo, ad Andrea Agnelli, alla Ferrari, a Stellantis, a un cozzo di interessi che sono molti mondi, non ...

