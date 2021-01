Sassuolo-Genoa 1-1 | Ci prova Bourabia | Tabellino | Precedenti | Curiosità (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sassuolo-Genoa vede tanto equilibrio e poche emozioni nel corso del primo tempo. Im avvio di ripresa segna Boga, poi gran colpo di testa dell’uzbeko. Pareggio fin qui giusto. Sassuolo-Genoa … L'articolo Sassuolo-Genoa 1-1 Ci prova Bourabia Tabellino Precedenti Curiosità proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021)vede tanto equilibrio e poche emozioni nel corso del primo tempo. Im avvio di ripresa segna Boga, poi gran colpo di testa dell’uzbeko. Pareggio fin qui giusto.… L'articolo1-1 Ciproviene da Meteoweek.com.

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Atalanta 1-0 Parma Bologna 2-1 Udinese Crotone 0-3 Roma Lazio 1-0 Fiorentina Sampdoria 2-0 Int… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - GazzettinoL : Serie A 16a Giornata parziali 1-2 Cagliari-BeneventoOre 12,30 3-0 Atalanta-ParmaOre 15 2-1 Bologna-Udinese 1-3… - GazzettinoL : Serie A 16a Giornata parziali 1-2 Cagliari-BeneventoOre 12,30 3-0 Atalanta-ParmaOre 15 2-1 Bologna-Udinese 1-3… -