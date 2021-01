Supercoppa al via, chi alzerà il trofeo? (Di martedì 5 gennaio 2021) La Supercoppa femminile scalda i motori per questa edizione del tutto particolare. A causa dello stop dovuto all’emergenza Covid-19, infatti, lo scorso campionato non si era chiuso sul campo. La Federazione aveva a deciso di congelare la classifica al momento dello stop, consegnando lo scudetto alla Juventus. Ma la classifica finale racchiudeva in un fazzoletto di punti le prime 4 squadre. Così si è deciso per una edizione straordinaria, una Final Four da giocare tra il 6 e il 10 gennaio a Chiavari. A contendersi il trofeo saranno pertanto: Juventus, Fiorentina, Milan e Roma in una formula che prevede incontri iniziali incrociati tra la prima e la quarta, la seconda e la terza. A scendere in campo per prime alle 12,00 di domani 6 gennaio, Juventus e Roma, mentre alle 18,00 sarà la volta di Milan-Fiorentina. Le vincenti dei due incontri si sfideranno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) Lafemminile scalda i motori per questa edizione del tutto particolare. A causa dello stop dovuto all’emergenza Covid-19, infatti, lo scorso campionato non si era chiuso sul campo. La Federazione aveva a deciso di congelare la classifica al momento dello stop, consegnando lo scudetto alla Juventus. Ma la classifica finale racchiudeva in un fazzoletto di punti le prime 4 squadre. Così si è deciso per una edizione straordinaria, una Final Four da giocare tra il 6 e il 10 gennaio a Chiavari. A contendersi ilsaranno pertanto: Juventus, Fiorentina, Milan e Roma in una formula che prevede incontri iniziali incrociati tra la prima e la quarta, la seconda e la terza. A scendere in campo per prime alle 12,00 di domani 6 gennaio, Juventus e Roma, mentre alle 18,00 sarà la volta di Milan-Fiorentina. Le vincenti dei due incontri si sfideranno ...

