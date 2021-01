Gavilucci consiglia | “L’Aia deve comunicare di più con le società”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 5 gennaio 2021) Anche la stagione in corso non è stata priva di episodi in cui gli arbitri sono stati loro malgrado protagonisti con decisioni discutibili. A destare più di una perplessità è il metro di giudizio adottato in alcune circostanze e l'utilizzo del Var.OPINIONEL'ex arbitro Claudioha espresso le sue perplessità sull'argomento a Radio Punto Nuovo: "Per far regnare la trasparenza c'è bisogno di una maggiore comunicazione da parte del, la strada intrapresa da Rocchi è quella giusta. Il male peggiore è la mancanza di cultura sull’argomento. Ascolto molti commenti di ex calciatori ed anche ex arbitri che non hanno mai utilizzato la Var. Io stesso che sono fuori dal calcio d'élite da solo 2 anni, anche se ho utilizzato la Var per due stagioni, non posso essere aggiornato sull’utilizzo corretto e sulle disposizioni impartite dal designatore per il ...