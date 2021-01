**Coronavirus: ospedali Pavia, ‘problema siringhe marginale, no criticità per campagna vaccini’** (Di martedì 5 gennaio 2021) Milano, 5 gen. (Adnkronos) – Il problema delle “siringhe sbagliate” inviate a corredo delle dosi del vaccino anti Covid è stato un problema “marginale”, che “non ha inficiato o ritardato la campagna vaccinale”. E’ quanto viene precisato all’Adnkronos dagli ospedali di Pavia, il Policlinico San Matteo e gli altri presidi dell’Asst di Pavia, contattati a proposito della questione, rimbalzata sulla cronaca nazionale dopo un articolo della Provincia Pavese. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) Milano, 5 gen. (Adnkronos) – Il problema delle “sbagliate” inviate a corredo delle dosi del vaccino anti Covid è stato un problema “”, che “non ha inficiato o ritardato lavaccinale”. E’ quanto viene precisato all’Adnkronos daglidi, il Policlinico San Matteo e gli altri presidi dell’Asst di, contattati a proposito della questione, rimbalzata sulla cronaca nazionale dopo un articolo della Provincia Pavese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Mauro Bellugi rivela che l'ex presidente dell'Inter Moratti si è offerto di pagargli le protesi per le gambe, amputate in conseguenza del covid 19.

Covid, il sindaco di Locri ricoverato in ospedale

Il sindaco di Locri Giovanni Calabrese, positivo al Covid 19 da alcuni giorni, è ricoverato nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria da ieri sera. Calabrese, che si trovava in isolamento d ...

Mauro Bellugi rivela che l'ex presidente dell'Inter Moratti si è offerto di pagargli le protesi per le gambe, amputate in conseguenza del covid 19.

Il sindaco di Locri Giovanni Calabrese, positivo al Covid 19 da alcuni giorni, è ricoverato nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria da ieri sera. Calabrese, che si trovava in isolamento d ...