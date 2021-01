Inter, idea Eder: c’è l’ok di Conte (Di martedì 5 gennaio 2021) Giornate di idee per l’Inter a caccia di rinforzi in attacco. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’ultima idea per la società nerazzurra è quella di Eder, ex nerazzurro e ora in forza allo Jiangsu Suning. L’ex Frosinone e azzurro è proprio tra i protagonisti del titolo vinto nel 2020 dalla società di Suning. Ci sarebbe l’ok di Antonio Conte che non ha mai nascosto il gradimento per l’attaccante. In un mercato di gennaio di opportunità, l’opzione per sostituire Pinamonti potrebbe essere proprio una vecchia conoscenza dell’Inter. Quattordici reti in ottantasei presenze per Eder in nerazzurro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Giornate di idee per l’a caccia di rinforzi in attacco. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’ultimaper la società nerazzurra è quella di, ex nerazzurro e ora in forza allo Jiangsu Suning. L’ex Frosinone e azzurro è proprio tra i protagonisti del titolo vinto nel 2020 dalla società di Suning. Ci sarebbedi Antonioche non ha mai nascosto il gradimento per l’attaccante. In un mercato di gennaio di opportunità, l’opzione per sostituire Pinamonti potrebbe essere proprio una vecchia conoscenza dell’. Quattordici reti in ottantasei presenze perin nerazzurro. SportFace.

Advertising

alessandroce88 : RT @saveriocamba: 'Non essendoci soldi, è una bella idea' Beppe Bergomi sulla carcassa senza soldi dell'Inter. - danisailor7 : RT @FcInterNewsit: Sky - Inter, nuova idea per l'attacco: i nerazzurri pensano di riportare Eder in Italia. Primi contatti con gli agenti… - 2003_manchester : RT @saveriocamba: 'Non essendoci soldi, è una bella idea' Beppe Bergomi sulla carcassa senza soldi dell'Inter. - AleCrisa86 : @YvanGoSlow24 Quindi più di un idea. In più mettici che è sempre di Sunning.. chiaro che l’Inter dovrebbe guardare… - ALBITOSELLI : RT @Ngoppejammeja: #Inter, l’ultima idea è quella di riportare a casa #Eder. (Sky) -