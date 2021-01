Incidente a Catania: anziana uccisa da un’auto in Via Filocomo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Incidente Catania – Nella tarda mattinata di oggi, 4 Gennaio 2021, una anziana 77enne, V.P., è stata travolta e uccisa da un’automobile all’incrocio tra Via Filocomo e Via Orto Limoni. La dinamica dell’Incidente è al vaglio delle forze dell’ordine che sono arrivate sul posto dopo l’Incidente. L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo, ma per la signora purtroppo non c’è stato nulla da fare: il decesso è sopraggiunto nonostante l’arrivo dell’autoambulanza. I tentativi di rianimarla sono stati inutili. La strada – Via Filocomo appunto – è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e Polizia di Stato a verificare l’accaduto. L’auto coinvolta è un’Alfa 156, la signora stava attraversando la strada sulle ... Leggi su giornal (Di lunedì 4 gennaio 2021)– Nella tarda mattinata di oggi, 4 Gennaio 2021, una77enne, V.P., è stata travolta edamobile all’incrocio tra Viae Via Orto Limoni. La dinamica dell’è al vaglio delle forze dell’ordine che sono arrivate sul posto dopo l’. L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo, ma per la signora purtroppo non c’è stato nulla da fare: il decesso è sopraggiunto nonostante l’arrivo dell’autoambulanza. I tentativi di rianimarla sono stati inutili. La strada – Viaappunto – è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e Polizia di Stato a verificare l’accaduto. L’auto coinvolta è un’Alfa 156, la signora stava attraversando la strada sulle ...

Advertising

infoitsalute : Incidente sulla Siracusa-Catania, un ferito: a bordo 200 chili di materiale pirotecnico - siciliafeed : Incidente mortale a Catania, anziana travolta e uccisa sulle strisce pedonali - MeridioNews : Anziana travolta sulle strisce pedonali da un'automobile Incidente mortale tra via Filocomo e via Orto dei Limoni - blogsicilia : Incidente sulla Siracusa-Catania, ferito grave in ospedale, trovati 195 kg di botti nell'auto -… - RadioVoceVicina : Lentini, un quarantanovenne provoca un incidente sull’autostrada Catania – Siracusa. La Polizia sequestra 200 chilo… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Catania Incidente in via Filocomo, anziana muore travolta da un'auto CataniaToday Incidente a Catania: anziana uccisa da un’auto in Via Filocomo

Incidente a Catania: anziana uccisa da un'auto in Via Filocomo - Incidente Catania - Nella tarda mattinata di oggi, 4 Gennaio 2021, una anziana 77enne, V.P., è stata travolta e uccisa da un'automobile ...

Anziana travolta e uccisa sulle strisce

Incidente stradale a Catania: la vittima di 76 anni è stata investita tra via Filocomo e via Orto dei lim ... Incidente stradale a Catania: la vittima di 76 anni è stata investita tra via Filocomo e v ...

Incidente a Catania: anziana uccisa da un'auto in Via Filocomo - Incidente Catania - Nella tarda mattinata di oggi, 4 Gennaio 2021, una anziana 77enne, V.P., è stata travolta e uccisa da un'automobile ...Incidente stradale a Catania: la vittima di 76 anni è stata investita tra via Filocomo e via Orto dei lim ... Incidente stradale a Catania: la vittima di 76 anni è stata investita tra via Filocomo e v ...