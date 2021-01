Governo, Saccone (Udc): 'Conte ter? Non con i nostri voti' (Di domenica 3 gennaio 2021) I senatori dell'Udc 'non faranno da stampella' al Governo Conte. E' quanto afferma il parlamentare Antonio Saccone, sottolineando: 'Non siamo utili idioti, né servi sciocchi. L'esecutivo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) I senatori dell'Udc 'non faranno da stampella' al. E' quanto afferma il parlamentare Antonio, sottolineando: 'Non siamo utili idioti, né servi sciocchi. L'esecutivo ha ...

I senatori dell'Udc "non faranno da stampella" al governo Conte. E' quanto afferma il parlamentare Antonio Saccone, sottolineando: "Non siamo utili idioti, né servi sciocchi. L'esecutivo ha vivacchiat ...

Berlusconi stoppa gli indecisi azzurri L'operazione responsabili è senza voti

LO SCENARIOROMA E' stato Gianni Letta a stoppare per il momento la caccia ai responsabili. Ha parlato anche con emissari del Movimento 5Stelle: «Berlusconi ha fermato tutto. Ha ...

