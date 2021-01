Cuore | collettivo e un po’ di culo | il Milan è una squadra vera e può sognare lo scudetto

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 gennaio 2021) La vittoria delper 2-0 a Benevento è di quelle che fannoi tifosi e che provocano un pizzico di sana invidia nei sostenitori delle altre squadre. Perché ila Benevento ha vinto una di quelle che partite che sembrano segnare una stagione. Somiglia tanto a quei successi che vengono portati a casa soltanto nelle annate speciali. E la stagione delsembra davvero particolare. Sotto la chioccia Ibrahimovic, con il prezioso e intelligente lavoro del sottovalutato Pioli, è cresciuta una. Ossia un gruppo di calciatori pronti a mettere in pratica quelle frasi fatte che piacciono tanto agli allenatori: “rinunciare a qualcosa dell’io in funzione del noi”. Si dirà, tutta questa poesia per una vittoria sul campo del Benevento che in fin dei conti è decimo in classifica. E sì, ...