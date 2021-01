Conferenza stampa Gasperini: «Gomez? Non posso aiutare» (Di sabato 2 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo. Le sue parole Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo. LA PREPARAZIONE – «Questa settimana è stata molto buona, siamo pronti per questo nuovo tour de force. Domani si riparte contro il Sassuolo. Non ci siamo praticamente mai fermati. Siamo pronti. Abbiamo voglia di fare bene. Abbiamo tutti le pile molto cariche». Gomez – «Su questo non ho risposte che possano aiutare, ingombrante di sicuro no. Stiamo preparando una partita domani, poi una tra tre giorni e tra una settimana. Questi sono i nostri obiettivi». MAEHLE – «È appena arrivato, non sarà disponibile ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della gara contro il Sassuolo. Le sue parole Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della gara contro il Sassuolo. LA PREPARAZIONE – «Questa settimana è stata molto buona, siamo pronti per questo nuovo tour de force. Domani si riparte contro il Sassuolo. Non ci siamo praticamente mai fermati. Siamo pronti. Abbiamo voglia di fare bene. Abbiamo tutti le pile molto cariche».– «Su questo non ho risposte che possano, ingombrante di sicuro no. Stiamo preparando una partita domani, poi una tra tre giorni e tra una settimana. Questi sono i nostri obiettivi». MAEHLE – «È appena arrivato, non sarà disponibile ...

Linkiesta : Un anno di conferenze stampa senza una risposta, ma solo un labirinto insensato di circonlocuzioni che non portano… - Linkiesta : In conferenza stampa, Conte ha confermato che non esiste ancora un calendario di vaccinazioni e che il Recovery pla… - OfficialASRoma : ??? La conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di #RomaSamp - MilanNewsit : Ibrahimovic a Pioli prima della conferenza stampa: 'Attenzione domani alla gara con il Benevento' - ARinascita : @LukeRedblack Non sbaglia mai una conferenza stampa -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Coronavirus: alle 17.30 conferenza stampa Ufficio Stampa Crisi di governo, Renzi: “Conte vuole contarsi in Parlamento? Accettiamo la sfida”. Senza Iv al Senato mancano 8 voti per la maggioranza

Italia Viva è pronta alla resa dei conti con Giuseppe Conte. Il campo di battaglia sono i punti del Recovery Plan e a lanciare l’avvertimento al presidente del Consiglio sono Matteo Renzi e Maria Elen ...

Pioli sugli infortunati: "Difficile fare previsioni. Castillejo domani sarà convocato"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Benevento-Milan, Stefano Pioli ha fatto il bollettino degli infortuni rossoneri. Queste le sue parole: "L'unico convocato ...

Italia Viva è pronta alla resa dei conti con Giuseppe Conte. Il campo di battaglia sono i punti del Recovery Plan e a lanciare l’avvertimento al presidente del Consiglio sono Matteo Renzi e Maria Elen ...Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Benevento-Milan, Stefano Pioli ha fatto il bollettino degli infortuni rossoneri. Queste le sue parole: "L'unico convocato ...