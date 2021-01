Benevento-Milan, Inzaghi: “Per me non una gara come le altre. Ce la giochiamo” (Di sabato 2 gennaio 2021) Benevento Milan ULTIME NEWS - Conferenza stampa di vigilia per il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi che ha presentato il match di domani contro il Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 gennaio 2021)ULTIME NEWS - Conferenza stampa di vigilia per il tecnico delPippoche ha presentato il match di domani contro ilPianeta

DiMarzio : #Milan, #Castillejo sulla via del recupero in vista del #Benevento - AntoVitiello : Partitella con la Primavera nell'ultimo allenamento dell'anno. Terapie per #Ibrahimovic. Il #Milan prova a recupera… - milannewsmondo : Benevento-Milan, la probabile formazione rossonera - ElvisWaLeseka : @FifZoo 1st - Inter vs Crotone 2nd - Atalanta vs Sassuolo 3rd - Benevento vs Milan 4th - Juventus vs Udinese 2.5 - 3 odds per game - PianetaMilan : #BeneventoMilan, #Inzaghi: 'Per me non una gara come le altre. Ce la giochiamo' -