(Di sabato 2 gennaio 2021)parte dell'ex cartiera a Minori:chiusa al traffico 15 dicembre 2020 Panico, durante la notte di Capodanno , in via Tre Croci ad, dov'è improvvisamenteto undi ...

salernotoday : Crolla muro di contenimento ad Auletta, pietre e detriti bloccano la strada - ottopagine : Paura ad Auetta: crolla muro del centro storico #Auletta - Terzobinarioit : Crolla un muro poco fuori Oriolo: deviazioni sulla Braccianese - LilydeVanille : @Aleadesueto Certo, penso la stessa cosa. Solo se quel muro crolla da solo, la sua caduta ha senso. -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla muro

Il Messaggero

RIETI - Frana in via Santa Maria dei Santi, nel centro storico di Coltodino, frazione di Fara Sabina. A crollare sarebbe stato un muro perimetrale nei pressi del nuovo parcheggio che non ...Paura, durante la notte di Capodanno, in via Tre Croci ad Auletta, dov’è improvvisamente crollato un muro di contenimento ...