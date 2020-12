Nainggolan | “Voglio continuare a divertirmi Buon 2021 soprattutto a chi sta soffrendo”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Da stamattina Radjaè ufficialmente un giocatore del Cagliari. Il Ninja, con un post su Instagram, ha voluto ripercorrere questo 2020, che ha iniziato a Cagliari e che finirà sempre al Cagliari, con l’intermezzo dell’Inter, dove ha collezionato pochi minuti. Queste le parole del belga su Instagram: “Un 2020 che si sta per concludere… Una stagione con tanti alti e bassi al Cagliari comunque con qualche soddisfazione. Poi tornando all’Inter mettendo tutto me stesso a disposizione ma purtroppo con pochi minuti a disposizione anche se ho dato tutto me stesso. Quello che mi piace di più èsul campo e per questo ringrazio l’Inter per questa nuova possibilità al Cagliari. Speriamo che ilmi faccia di nuovo divertire sul campo giocando a calcio come piace a me. Faccio un grosso in bocca al lupo all’Inter e a tutti ...