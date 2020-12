Ibrahimovic fissa la data del rientro | ci sarà per Milan-Cagliari

(Di giovedì 31 dicembre 2020)ladeldi campionato: il centravanti svedese farà il proprio ritorno in campo il 18 gennaio Zlatansta tornando a disposizione di Stefano Pioli, il centravanti rossonero sta riassorbendo l’infortunio e hato ladelin campo:del prossimo 18 gennaio. Un recupero importante per il Diavolo che tuttavia dovrà fare a meno del proprio leader negli importanti match contro il Benevento di domenica, con la Juventus di mercoledì 6 gennaio e le due gare contro il Torino di campionato e Coppa Italia. Leggi su Calcionews24.com

Ibrahimovic fissa la data del rientro di campionato: il centravanti svedese farà il proprio ritorno in campo il 18 gennaio ...Il possibile rientro di Ibrahimovic potrebbe essere quindi fissato per metà gennaio in occasione della gara contro il Cagliari a due mesi dall’infortunio. Lo svedese quindi salterà sicuramente la ...