Giulia De Lellis in Svizzera: il web insorge ma lei chiarisce la situazione (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le polemiche dei followers La celebre influencer Giulia De Lellis in questi ultimi giorni del 2020 si trova in Svizzera, nonostante la pandemia. A tal proposito il web ha fatto polemiche ma lei ha risposto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@GiuliadeLellis103) LA VACANZA IN PANDEMIA Giulia De Lellis in questo periodo si trova in Svizzera insieme a degli amici, per trascorrere in compagnia gli ultimi attimi di quest'anno. Il problema però è che in questo periodo, l'Italia rossa ed in teoria non ci si potrebbe spostare da una regione all'altra. Giulia però non è l'unica vip a passare le vacanze di Capodanno altrove. Anche il suo ex fidanzato Andrea Damante insieme alla ...

