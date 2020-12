Napoli, con il lockdown i reati nel 2020 sono diminuiti: i dati della Questura (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – sono diminuiti i reati durante il 2020, ad aver influito sul dato è stata sicuramente la pandemia da Covid-19. Questo è il quadro generale che scaturisce dal bilancio della Questura di Napoli. L’unico reato ad aver subito un incremento, come prevedibile, in questo 2020 sono stati le frodi informatiche, specialmente gli acquisti via internet; diminuiscono del 25% furti e rapine, cala del 21% lo spaccio di sostanze stupefacenti. Diminuiscono le violenze sessuali -18% e le lesioni di tipo doloso -29,9%. Gli arresti eseguiti in tutto l’anno sono 1.641, le denunce 9.466. La Polizia di Stato inoltre ha impegnato in media 113 equipaggi al giorno per i controlli nella ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodurante il, ad aver influito sul dato è stata sicuramente la pandemia da Covid-19. Questo è il quadro generale che scaturisce dal bilanciodi. L’unico reato ad aver subito un incremento, come prevedibile, in questostati le frodi informatiche, specialmente gli acquisti via internet; diminuiscono del 25% furti e rapine, cala del 21% lo spaccio di sostanze stupefacenti. Diminuiscono le violenze sessuali -18% e le lesioni di tipo doloso -29,9%. Gli arresti eseguiti in tutto l’anno1.641, le denunce 9.466. La Polizia di Stato inoltre ha impegnato in media 113 equipaggi al giorno per i controlli nella ...

Radio1Rai : ??Violento #terremoto in #Croazia nell’area a Sud di Zagabria: gravi danni a #Petrinja con black-out e linee telefon… - ZZiliani : Dopo il 3-0 a tavolino, il -1 al Napoli, Sandulli che si traveste da Dio onnisciente, i tre gradi di giudizio e i t… - gennaromigliore : Massima vicinanza ai commercianti del lungomare di #Napoli gravemente colpiti dal #maltempo. Le istituzioni locali… - 1926Azzurro : @GiovanniPolix77 @patrunopaolo1 @Sgrosalv80 @RafAuriemma E non c'è nessuna squadra in Italia per cui puoi dire con… - titty_napoli : RT @kisskissnapoli: #Mazzarri “Grazie ai Napoletani per avermi scelto come miglior allenatore del Napoli nell’ultimo decennio con sondaggio… -