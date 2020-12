In arrivo più di 100 dispositivi con HarmonyOS: la piattaforma è in pole (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si sta svolgendo adesso in Cina la conferenza annuale per gli sviluppatori: la scena è tutta per HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di Huawei. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, sono in arrivo circa 100 milioni di device equipaggiati proprio con HarmonyOS, e sono 40 i produttori ed i brand che prenderanno parte all’iniziativa. Non è stato detto di quali dispositivi si tratterà esattamente, ma la maggior parte dovrebbe essere rappresentata da accessori IoT e smart (altoparlanti, auricolari, aspirapolvere, wereable, etc.). HarmonyOS è stato concepito per essere universale, e prestarsi quindi a varie utilizzi: smartphone, tablet, ma anche computer (naturalmente il passaggio sarà progressivo, servirà del tempo per tutti gli adattamenti del caso). Huawei ha fatto sapere che sono tanti gli ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si sta svolgendo adesso in Cina la conferenza annuale per gli sviluppatori: la scena è tutta per, il sistema operativo proprietario di Huawei. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, sono incirca 100 milioni di device equipaggiati proprio con, e sono 40 i produttori ed i brand che prenderanno parte all’iniziativa. Non è stato detto di qualisi tratterà esattamente, ma la maggior parte dovrebbe essere rappresentata da accessori IoT e smart (altoparlanti, auricolari, aspirapolvere, wereable, etc.).è stato concepito per essere universale, e prestarsi quindi a varie utilizzi: smartphone, tablet, ma anche computer (naturalmente il passaggio sarà progressivo, servirà del tempo per tutti gli adattamenti del caso). Huawei ha fatto sapere che sono tanti gli ...

