Gli ospiti di Massimo Ranieri a Qui E Adesso stasera su Rai3: Gianna Nannini, Irama, Nina Zilli e gli altri (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono stati annunciati gli ospiti di Massimo Ranieri a Qui E Adesso per l’ultima puntata dello show eccezionalmente in onda di mercoledì. Su Rai3 stasera torna l’appuntamento con il nuovo spettacolo di Massimo Ranieri, al via dalle ore 21.20 oggi, mercoledì 30 dicembre, dal Teatro Sistina di Roma. Massimo Ranieri saluterà il 2020 a un passo dall’avvento del nuovo anno, e con lui sul palco ci saranno tanti amici e colleghi. Gli ospiti di Massimo Ranieri a Qui E Adesso stasera sono Gianna Nannini, Irama, Nina Zilli, Paolo Jannacci, Gianni Togni, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono stati annunciati glidia Qui Eper l’ultima puntata dello show eccezionalmente in onda di mercoledì. Sutorna l’appuntamento con il nuovo spettacolo di, al via dalle ore 21.20 oggi, mercoledì 30 dicembre, dal Teatro Sistina di Roma.saluterà il 2020 a un passo dall’avvento del nuovo anno, e con lui sul palco ci saranno tanti amici e colleghi. Glidia Qui Esono, Paolo Jannacci, Gianni Togni, ...

