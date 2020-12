All'Ars corsa contro il tempo per l'esercizio provvisorio, Miccichè: 'Governo non ci metta in difficoltà' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Regione, sì della Giunta Musumeci all'esercizio provvisorio per due mesi 28 dicembre 2020 Scintille tra Ars e Regione. Nella tarda serata di lunedì la Giunta regionale ha approvato l'esercizio ... Leggi su palermotoday (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Regione, sì della Giunta Musumeci all'per due mesi 28 dicembre 2020 Scintille tra Ars e Regione. Nella tarda serata di lunedì la Giunta regionale ha approvato l'...

QdSit : La nomina del nuovo capogruppo del M5s all’Ars ha scatenato una polemica di fine anno. A quello attuale, Giorgio Pa… - PalermoToday : All'Ars corsa contro il tempo per l'esercizio provvisorio, Miccichè: 'Governo non ci metta in difficoltà'… - esperonews : M5S all’ARS elegge il nuovo capogruppo ma la deputata Marano insorge: le donne umiliate dal maschietto alfa di turn… - M5SMineo : La scelta del capogruppo. M5S all’Ars: “Da noi sempre tantissime donne nei ruoli chiave, ma sempre per meriti”… - M5SMineo : È Giovanni Di Caro il nuovo capogruppo M5S all’ARS -