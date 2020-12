Report, Sigfrido Ranucci minacciato dall’ex capo segreteria di Alemanno: “Bastardo” (Di martedì 29 dicembre 2020) Il giornalista Ranucci è stato nuovamente minacciato. Questa volta a scatenare la sua ira è stato Francesco Biava, ex capo segreteria di Gianni Alemanno. Sigfrido Ranucci e la trasmissione Report, purtroppo non sono nuovi a questi episodi: ciclicamente, infatti, ricevono minacce e intimidazioni a causa delle loro inchieste. L’ultima era avvenuta solo a inizio mese, quando la redazione del programma aveva ricevuto una missiva minatoria cosparsa da una polvere bianca e firmata dalle Nuove Brigate Rosse. Leggi anche -> Report, lettera minatoria delle Nuove Brigate Rosse: “Voi il marcio del sistema corrotto” Minacce a Ranucci di Report: “Bastardo, qualcuno lo ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 dicembre 2020) Il giornalistaè stato nuovamente. Questa volta a scatenare la sua ira è stato Francesco Biava, exdi Giannie la trasmissione, purtroppo non sono nuovi a questi episodi: ciclicamente, infatti, ricevono minacce e intimidazioni a causa delle loro inchieste. L’ultima era avvenuta solo a inizio mese, quando la redazione del programma aveva ricevuto una missiva minatoria cosparsa da una polvere bianca e firmata dalle Nuove Brigate Rosse. Leggi anche ->, lettera minatoria delle Nuove Brigate Rosse: “Voi il marcio del sistema corrotto” Minacce adi: “, qualcuno lo ...

pdnetwork : Solidarietà totale a Sigfrido Ranucci e a tutta la squadra di #Report un'eccellenza del nostro servizio pubblico, p… - Failbetter6 : RT @pdnetwork: Solidarietà totale a Sigfrido Ranucci e a tutta la squadra di #Report un'eccellenza del nostro servizio pubblico, per le pes… - tinas48 : RT @pdnetwork: Solidarietà totale a Sigfrido Ranucci e a tutta la squadra di #Report un'eccellenza del nostro servizio pubblico, per le pes… - PetrazzuoloF : RT @pdnetwork: Solidarietà totale a Sigfrido Ranucci e a tutta la squadra di #Report un'eccellenza del nostro servizio pubblico, per le pes… - Mariodarkmatter : RT @pdnetwork: Solidarietà totale a Sigfrido Ranucci e a tutta la squadra di #Report un'eccellenza del nostro servizio pubblico, per le pes… -