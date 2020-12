Mirabelli: “L’Inter è la rivale numero uno di se stessa” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Massimiliano Mirabelli sul campionato delL’Inter L’ex capo degli osservatori delL’Inter ed ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli ha parlato dell’attuale campionato ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole sui nerazzurri. “La squadra è forte come organico, manca poco, ossia la serenità, che deve ritrovare Antonio Conte insieme alla società. Ha tutto per vincere questo Scudetto. L’avversario delL’Inter è L’Inter stessa. E’ difficile fare mercato per una squadra del genere, già così forte. Rischi anzi di rompere qualche equilibrio. Finita con Christian Eriksen? A volte capita che dei grossi giocatori non si ambientino ed è meglio per tutti che si trovi una soluzione”. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Massimilianosul campionato delL’ex capo degli osservatori deled ex direttore sportivo del Milan, Massimilianoha parlato dell’attuale campionato ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole sui nerazzurri. “La squadra è forte come organico, manca poco, ossia la serenità, che deve ritrovare Antonio Conte insieme alla società. Ha tutto per vincere questo Scudetto. L’avversario del. E’ difficile fare mercato per una squadra del genere, già così forte. Rischi anzi di rompere qualche equilibrio. Finita con Christian Eriksen? A volte capita che dei grossi giocatori non si ambientino ed è meglio per tutti che si trovi una soluzione”. L'articolo proviene da intermagazine.

