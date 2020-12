Elisabetta Gregoraci parla del GF Vip ma non dice nulla su Pierpaolo (Di lunedì 28 dicembre 2020) La soubrette ha raccontato in un’intervista la sua esperienza al GF Vip, ma nessuna parola su Pierpaolo Che ci sia rimasta male per il bacio tra il suo amico speciale Pierpaolo Pretelli e l’influencer Giulia Salemi? Questo non è dato saperlo, di certo si sa però che nell’intervista rilasciata a Libero Quotidiano non ha parlato dell’ex velino di Striscia la Notizia, con il quale ha condiviso il suo percorso al Grande Fratello Vip 5. Infatti Elisabetta ha raccontato al quotidiano del suo passato, del presente e del suo futuro, dicendo anche la sua sul possibile vincitore dell’edizione numero 5 del GF Vip, cioè – per lei – Tommaso Zorzi: “Difficile da dire con tutti questi ingressi, ma ad oggi dico Tommaso Zorzi”. lei invece dopo aver saputo del prolungamento del programma, dopo tre mesi al reality di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) La soubrette ha raccontato in un’intervista la sua esperienza al GF Vip, ma nessuna parola suChe ci sia rimasta male per il bacio tra il suo amico specialePretelli e l’influencer Giulia Salemi? Questo non è dato saperlo, di certo si sa però che nell’intervista rilasciata a Libero Quotidiano non hato dell’ex velino di Striscia la Notizia, con il quale ha condiviso il suo percorso al Grande Fratello Vip 5. Infattiha raccontato al quotidiano del suo passato, del presente e del suo futuro,ndo anche la sua sul possibile vincitore dell’edizione numero 5 del GF Vip, cioè – per lei – Tommaso Zorzi: “Difficile da dire con tutti questi ingressi, ma ad oggi dico Tommaso Zorzi”. lei invece dopo aver saputo del prolungamento del programma, dopo tre mesi al reality di ...

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci parla del GF Vip ma non dice nulla su Pierpaolo - #Elisabetta #Gregoraci #parla #nulla - Maddale20530912 : RT @Rob58155570: Cmq non per i #gregorelli, ma guardate Pier in questo video. -