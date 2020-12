Più poteri e soldi a Roma, la Camera approva con voto trasversale (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA – Nel corso dell’esame alla Camera della Manovra, l’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia, a prima firma Giorgia Meloni, che chiede più poteri e risorse per Roma Capitale, è stato approvato con un voto trasversale quasi all’unanimità: 478 a favore, 7 contrari e 6 astenuti. L’odg ha registrato il parere favorevole del governo, dichiarato in Aula dal sottosegretario Pierpaolo Baretta. Inizialmente l’esecutivo aveva chiesto una riformulazione dell’odg per poi accogliere il testo originario. Leggi su dire (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA – Nel corso dell’esame alla Camera della Manovra, l’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia, a prima firma Giorgia Meloni, che chiede più poteri e risorse per Roma Capitale, è stato approvato con un voto trasversale quasi all’unanimità: 478 a favore, 7 contrari e 6 astenuti. L’odg ha registrato il parere favorevole del governo, dichiarato in Aula dal sottosegretario Pierpaolo Baretta. Inizialmente l’esecutivo aveva chiesto una riformulazione dell’odg per poi accogliere il testo originario.

