Neymar, mega party di Natale-Capodanno alla faccia del Covid: è polemica (Di domenica 27 dicembre 2020) L’attaccante brasiliano del Paris Saint Germain (PSG) Neymar è finito al centro della polemica in Brasile e non solo. Mentre il suo paese conta oltre 190mila vittime per Covid-19, lui – secondo quanto riportato da O Globo – avrebbe organizzato una festa con 500 invitati della durata di 5 giorni: da Natale a Capodanno. Un mega party organizzato meticolosamente da Neymar che avrebbe addirittura fatto costruire una discoteca con protezione acustica in una dependance di una villa a Mangaratiba sulla famosa Costa Verde di Rio per impedire ai vicini di sentire il rumore. Una festa che sarebbe cominciata il 25 dicembre e dovrebbe continuare fino al nuovo anno. L’attaccante dei parigini, che sta recuperando dall’infortunio, pare abbia vietato agli invitati di ... Leggi su tpi (Di domenica 27 dicembre 2020) L’attaccante brasiliano del Paris Saint Germain (PSG)è finito al centro dellain Brasile e non solo. Mentre il suo paese conta oltre 190mila vittime per-19, lui – secondo quanto riportato da O Globo – avrebbe organizzato una festa con 500 invitati della durata di 5 giorni: da. Unorganizzato meticolosamente dache avrebbe addirittura fatto costruire una discoteca con protezione acustica in una dependance di una villa a Mangaratiba sulla famosa Costa Verde di Rio per impedire ai vicini di sentire il rumore. Una festa che sarebbe cominciata il 25 dicembre e dovrebbe continuare fino al nuovo anno. L’attaccante dei parigini, che sta recuperando dall’infortunio, pare abbia vietato agli invitati di ...

