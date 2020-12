Dottoressa denuncia: 'In questo ospedale non mi curano perché sono nera'. E muore di Covid (Di sabato 26 dicembre 2020) ' Non mi fido di questo ospedale ' , denunciava in un video la Dottoressa durante il ricovero in : la foto simbolo è lei, a letto, con un tubo dell'ossigeno collegato al naso. ' Non è così che si ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) ' Non mi fido di' ,va in un video ladurante il ricovero in : la foto simbolo è lei, a letto, con un tubo dell'ossigeno collegato al naso. ' Non è così che si ...

zazoomblog : Dottoressa denuncia: In questo ospedale non mi curano perché sono nera. E muore di Covid - #Dottoressa #denuncia:… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Covid, dottoressa denuncia: «In questo ospedale non mi curano bene perché sono nera». E muore per il virus - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, dottoressa denuncia: «In questo ospedale non mi curano bene perché sono nera». E muore per il virus https://t.co… - giannettimarco : RT @ilmessaggeroit: Covid, dottoressa denuncia: «In questo ospedale non mi curano bene perché sono nera». E muore per il virus https://t.co… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Covid, dottoressa denuncia: «In questo ospedale non mi curano bene perché sono nera». E muore per il virus https://t.co… -