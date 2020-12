Un Natale per due: trama, cast e streaming del film (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un Natale per due è il film per la tv diretto da Giambattista Avellino, il primo prodotto da Sky Italia, e in onda su Tv8 la sera di Natale, il 25 dicembre 2020, dalle 21.30. La pellicola, del 2011, ricalca quella del 1987, Un biglietto in due. Vanta un cast d’eccezione, con Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano. Ma qual è la trama? Di cosa parla? Ecco tutto quello che c’è da sapere. trama Claudio è un “tagliatore di teste” cinico e donnaiolo che viene ingaggiato dal presidente di una società siciliana per licenziare gli operai inefficienti. Dopo un’attenta analisi, la sua scelta ricade sul timido Danilo poiché ritenuto troppo ingenuo. Terminato il lavoro Claudio deve tornare a Torino dalla sua fidanzata, ma a causa del maltempo tutti i collegamenti aerei e ferroviari vengono ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Unper due è ilper la tv diretto da Giambattista Avellino, il primo prodotto da Sky Italia, e in onda su Tv8 la sera di, il 25 dicembre 2020, dalle 21.30. La pellicola, del 2011, ricalca quella del 1987, Un biglietto in due. Vanta und’eccezione, con Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano. Ma qual è la? Di cosa parla? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Claudio è un “tagliatore di teste” cinico e donnaiolo che viene ingaggiato dal presidente di una società siciliana per licenziare gli operai inefficienti. Dopo un’attenta analisi, la sua scelta ricade sul timido Danilo poiché ritenuto troppo ingenuo. Terminato il lavoro Claudio deve tornare a Torino dalla sua fidanzata, ma a causa del maltempo tutti i collegamenti aerei e ferroviari vengono ...

