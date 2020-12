Un bebè in arrivo sul set di NCIS, l’annuncio di una star della serie (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ben presto arriverà un bebè sul set di NCIS. L’interprete dell’agente speciale Nick Torres nella serie record d’ascolti di CBS, Wilmer Valderrama ha annunciato sui social che diventerà presto papà per la prima volta. Wilmer Valderrama di NCIS e la sua fidanzata Amanda Pacheco aspettano il loro primo figlio insieme. La coppia, che si è fidanzata ufficialmente a gennaio di quest’anno, ha condiviso la lieta notizia su Instagram, con una serie di fotografie della mamma e del futuro papà che hanno posato per immortalare il pancione. L’attore di NCIS ha pubblicato il servizio fotografico di coppia annunciando che presto saranno in tre. Nessuna indicazione sul sesso del bebè che nascerà all’inizio del 2021. Già in That ’70s Show e in Grey’s Anatomy, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ben presto arriverà unsul set di. L’interprete dell’agente speciale Nick Torres nellarecord d’ascolti di CBS, Wilmer Valderrama ha annunciato sui social che diventerà presto papà per la prima volta. Wilmer Valderrama die la sua fidanzata Amanda Pacheco aspettano il loro primo figlio insieme. La coppia, che si è fidanzata ufficialmente a gennaio di quest’anno, ha condiviso la lieta notizia su Instagram, con unadi fotografiemamma e del futuro papà che hanno posato per immortalare il pancione. L’attore diha pubblicato il servizio fotografico di coppia annunciando che presto saranno in tre. Nessuna indicazione sul sesso delche nascerà all’inizio del 2021. Già in That ’70s Show e in Grey’s Anatomy, ...

