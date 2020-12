Sondaggio | Gli italiani iniziano a essere stanchi dei divieti

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Glideilegati alla pandemia. Secondo unIpsos Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera la “fatica” per il virus sta affiorando. Il 60% è stanco di limitare la propria vita sociale, il 50% di non potersi spostare in Italia, il 47% di portare la mascherina e il 30% di rispettare le distanze. E intanto cresce la preoccupazione per la tenuta economica. Per il 59% la crisi è peggiore di quella iniziata nel 2008. Due su tre preoccupati all’idea di sostenere una spesa. Invitati a indicare spontaneamente i tre problemi principali del Paese, al primo posto si confermano i temi dell’occupazione e dell’economia, citati dal 78%, in linea con quanto rilevato nel dicembre degli ultimi anni. Viceversa, gli altri temi fanno segnare ...