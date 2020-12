Gattuso: “Soffro di miastenia ma tranquilli non muoio…” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Soffro di una malattia autoimmune, la miastenia”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Rino Gattuso a Sky dopo il pareggio con il Torino, parlando dei problemi fisici che lo riguardano. “E’ da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. Vedere doppio è una grossa difficoltà e non è l’unico problema, anche stanchezza, è da un mese non sono me stesso. Credo che i ragazzi abbiano sofferto anche di questo”. “Altre volte avevo avuto momenti difficili, ma questo è stato particolarmente difficile: ma l’occhio andrà a posto”, ha tranquillizzato Gattuso. Funweek. Leggi su funweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) “di una malattia autoimmune, la”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Rinoa Sky dopo il pareggio con il Torino, parlando dei problemi fisici che lo riguardano. “E’ da un mese che girano voci che muoio, ma, non muoio. Vedere doppio è una grossa difficoltà e non è l’unico problema, anche stanchezza, è da un mese non sono me stesso. Credo che i ragazzi abbiano sofferto anche di questo”. “Altre volte avevo avuto momenti difficili, ma questo è stato particolarmente difficile: ma l’occhio andrà a posto”, hazzato. Funweek.

